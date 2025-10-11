「伝説の軍団がまた機能しなかった？」劇的ドローに終わったパラグアイ戦の森保ジャパンを韓国メディアが論評！「失望に満ち、収穫に乏しい」
10月10日、日本代表はパナソニックスタジアム吹田に南米の雄、パラグアイ代表を迎えた。
20分に相手のエースFWアルミロンに先制点を決められた日本は、その６分後に小川航基が同点弾を挙げる。佐野海舟のパスを受けて素早くターンし、豪快に右足を振り抜いたロングショットは、いったんＧＫにブロックされたものの、そのままゴールイン。勢いに乗る日本は前半のうちに２度の決定機を掴むも、これは決め切れなかった。すると64分、カウンターからＤ・ゴメスの強力ヘッドであっさりと勝ち越されてしまう。交代６枠をフル活用して必死に追いすがる日本。後半アディショナルタイム４分、伊東純也のクロスをファーサイドで待ち構えた上田綺世がダイビングヘッドで合わせ、なんとか２−２のドローに持ち込んだ。
火曜日にそのパラグアイ代表と戦うのが、韓国代表である。韓国メディアも日本戦に小さくない関心を寄せ、専門メディア『Interfootball』はレポート記事を掲載。「伝説の軍団はまたしても機能しなかったのか？」と３戦未勝利となった森保ジャパンの出来に疑問を投げかけた。そのうえで「上田の劇的なゴールでかろうじて引き分けに持ち込んだが、日本にとっては失望に満ちたゲームだ。ポゼッションを重視しているにもかかわらず、52％とわずかにパラグアイを上回っただけで、パス成功率は83％。11本のシュートのうち２本しか決めることができなかった。収穫に乏しいゲームとなったのである」と論じた。
10月シリーズの２連戦、日本の次なる相手は王国ブラジルだ。10月14日に東京スタジアムで行なわれる大一番はすでにチケット完売。この日、主力を大量投下して韓国代表を５−０で粉砕したブラジル代表は、はたして日本戦でどんなスタメンを組んでくるのか。迎え撃つ森保ジャパンの先発の顔ぶれは？ 興味が尽きない。王国からの栄えある“初勝利”に期待がかかる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のパラグアイ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！６人が５点台の厳しい評価。最高点は圧倒的な存在感を発揮したボランチ
