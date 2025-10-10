１０日の日経平均株価は前日比４９１円安と反落した。前日に急伸し最高値となる４万８５００円台まで買われていただけに、利益確定売りに見舞われた格好だ。この日はファーストリテイリングが１銘柄で日経平均株価を２６０円近く押し上げており、同社株の急伸がなければ７００円強の下落だった。東証プライム市場の９割強の銘柄が下落した。 なかでも大きな関心を集めたのが、自民党と公明党の連立を巡る協議だ。公明