女優として活動していた女性にわいせつな行為をしたとして準強姦罪に問われている映画監督の榊英雄被告（５５）の公判が７日、東京地裁で開かれた。起訴状によると女性は２０１５年に榊被告が監督を務める映画に出演することになり、衣装合わせのため当時、榊被告が事務所として利用していたマンションの一室を訪れた。衣装合わせ後に、作中に自慰行為をするシーンがあることを理由に榊被告から自慰行為のリハーサルを求められ