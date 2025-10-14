榊被告は「男女の関係だった」と主張映画監督の立場を利用し女優にわいせつな行為をしたとして、準強姦罪に問われている映画監督の榊英雄被告（55）の公判が10月７日、東京地裁で開かれた。榊被告は、’16年に20代の女優Aさんにわいせつな行為を行い、’15年３月19日には、演技指導をするなどと言ってマンションの一室で女優Bさんに性的暴行を加えた。’16年には女優Cさんを食事に誘い、「パンツを脱げ」などと指示。その後、ホテ