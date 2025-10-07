【モデルプレス＝2025/10/07】俳優の山田裕貴の妹でモデルの山田麻生が7日、自身のInstagramを更新。結婚したことを発表した。【写真】山田裕貴の妹、美文字の直筆文書で結婚発表◆山田麻生、結婚発表山田麻生は直筆の文書にて「私事で大変恐縮ですが この度山田麻生は結婚いたしました」と報告。「8月に父が永眠し、悲しみにおしつぶされず前に進めているのはそばで支えてくれるあたたかい人たち、そして応援してくださる皆さまの