イラスト：飯田ともきデジカメ Watch

撮影データの最終保存先はHDDかSSDか 飯田ともき氏が解説

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • デジタルカメラで撮影データの保管先について、読者に聞いている
  • 最終的な行き先はHDDなのかSSDなのか、などの質問に回答
  • 締め切りは13日12時、結果発表は16日(木)に公開予定だという
記事を読む

