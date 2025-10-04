自民党総裁選の結果を受け、韓国の聯合ニュースは4日、高市早苗氏が保守的であることを念頭に「自民党の新たな総裁に“女性安倍”高市氏」と速報しました。また韓国の大手紙「中央日報」は高市氏が終戦の日に靖国神社への参拝を続けてきたことから「韓日関係が史上最悪だった“安倍時代”に回帰すると憂慮する声もある」と指摘しています。