◇セ・リーグ広島―ヤクルト（2025年10月4日マツダ）広島の田中広輔内野手（36）が、4日の今季最終戦となるヤクルト戦に「1番・遊撃」で先発出場。「2番・二塁」で先発した菊池涼介内野手（35）とコンビを見せた。この日は21年4月6日ヤクルト戦以来、4年ぶりに“タナキク”が復活。リーグ3連覇を誇った16〜18年には田中、菊池、丸（現巨人）の上位打線が“タナキクマル”の愛称で親しまれた。この4年ぶりのコンビ復活