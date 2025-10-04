カステヤノスがソトを補強したメッツにチクリフィリーズのニック・カステヤノス外野手が2日（日本時間3日）に米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」に出演。大補強しながらポストシーズンを逃したメッツを皮肉した発言が物議を醸している。「コイツにだけは喋らせたら駄目だ」と怒りを示すファンも少なくないようだ。元ヤンキースのエリック・クラッツ氏からポストシーズンを逃して驚いたチームはあるかと問われたカス