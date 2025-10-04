カステヤノスがソトを補強したメッツにチクリ

フィリーズのニック・カステヤノス外野手が2日（日本時間3日）に米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」に出演。大補強しながらポストシーズンを逃したメッツを皮肉した発言が物議を醸している。「コイツにだけは喋らせたら駄目だ」と怒りを示すファンも少なくないようだ。

元ヤンキースのエリック・クラッツ氏からポストシーズンを逃して驚いたチームはあるかと問われたカステヤノスは、「チーム（メッツ）が1人の選手に7億6500万ドル（約1125億円）をつぎ込んで、プレーオフに進出できないなんていつだって少し驚くよ」と発言。昨オフにドジャース・大谷翔平投手を上回る歴代最高額の15年総額7億6500万ドル（約1125億円）でフアン・ソト外野手を獲得したメッツの名前を挙げた。

メッツは後半戦に急失速し、シーズン最終戦に敗れてポストシーズン進出を逃した。カステヤノスは「『驚いているか？』と聞かれたら、分からないと答える。だって、野球は難しい（スポーツだ）からね。悪口を言いたい訳じゃないんだけど、そういう補強をすれば普通、チームは過去と比べてもっといい成績を残すはずだ」と、昨季はリーグ優勝決定シリーズまで進みながらもまさかの結果に沈んだ同地区ライバルに驚きを隠せなかった。

カステヤノスも主張に対して「彼はオオタニじゃないからね」「フアン・ソトは投げられるの？」と同調する声もある一方で、「こいつはなんというマヌケだ。彼はキャリアハイ並みの成績を残したんだぞ。1番から9番まで打って、投げろって言うのか？」「コイツにだけは喋らせたら駄目だ」と批判の声も。また、「フィリーズはハーパー獲得に3億3000万ドル（約485億円）費やして、3シーズンはプレーオフに進出できなかったよね」と、フィリーズもスター獲得がすぐに結果に結びつかなかった事実を指摘するファンもいた。

2022年にフィリーズと5年1億ドル（約147億円）の契約を結んだ33歳は、これまでも奔放な発言や行動が良くも悪くも話題を呼んでいた。実際にソトは38盗塁でタイトルを獲得し、OPS.921もリーグ3位の好成績で1年目を終えていただけに、ソトの成績が結果に繋がらないもどかしいシーズンだった。（Full-Count編集部）