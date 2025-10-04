TBS×U-NEXT×THE SEVENによるグローバルプロジェクトとして、山田裕貴主演で 『ちるらん 新選組鎮魂歌』が実写ドラマ化されることが発表された。 参考：山田裕貴、絶対に折れなかった『ペントレ』を経て「自分の声を聞いてあげようかなって」 『ちるらん 新選組鎮魂歌』は、橋本エイジが漫画を担当し、『終末のワルキューレ』でも知られる梅村真也が原作で、幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組