歌手の中森明菜さん（60）が、ファッション誌『VOGUE JAPAN』に初登場することが30日、発表されました。『VOGUE JAPAN』11月号に登場する中森さん。『特集：中森明菜、新章を生きる』では、雑誌での撮り下ろしが数十年ぶりだという中森さんの力強いまなざしを向けたカットの数々が掲載されています。（『VOGUE JAPAN』公式ウェブサイトでも公開中）さらに、60歳を迎えたことにちなみ、60個の質問を投げかけ、今までの人生の軌跡や