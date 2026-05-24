【UVケアの正解】正しく塗らないと防御力ガタ落ち！日焼け止めの適正量と塗り方【画像で見る】日焼け止めは、顔全体でどれくらいの量を塗ればいい？日焼け止めは毎日塗っていても、説明書をきちんと読んだり、適切な量を意識して使っている人は意外と少ないもの。日焼け止めは正しく塗ることで、しっかり効果を発揮します。正しい量や塗り方に気をつけて、毎日のケアで紫外線対策を万全に！皮膚科専門医 泉 さくら先生教えてくれた