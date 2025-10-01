◆米大リーグワイルドカードシリーズ第１戦ドジャース―レッズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース大谷翔平投手（３１）の妻・真美子さんの姿にネットがざわついた。ドジャースは３０日（日本時間１０月１日）、ポストシーズン初戦となるワイルドカードシリーズ第１戦の本拠地・レッズ戦に臨む。大谷は「１番・指名打者」で名を連ねた。いよいよ球団史上初となる２年連続ワールド