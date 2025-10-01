イスラエル軍に破壊された建物のがれきの中から所有物を捜すパレスチナ人＝9月30日、ガザ北部ガザ市（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】米ニュースサイト、アクシオスは9月30日、トランプ米政権が示したガザの和平計画を巡り、カタールエジプトトルコがイスラム組織ハマスに対し「最善の取引」だなどとして受け入れを迫ったと報じた。この中東の3カ国はいずれもハマスと関係が深く、ハマスへの強い圧力になる可能性がある