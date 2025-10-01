中国各地の学校で悪質ないじめが相次いで表面化し、社会問題化している。スマートフォンやＳＮＳが普及し、集団で暴力を振るう動画が広まることで発覚するケースが目立つ。習近平（シージンピン）政権は社会不安の広がりを警戒している。（瀋陽支局出水翔太朗）髪を引っ張り１７回平手打ち新学期が始まったばかりの９月５日、南部・広西チワン族自治区梧州の女子中学生が殴られる様子がインターネットで拡散した。四川省のネ