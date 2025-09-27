結婚式のご祝儀をめぐって今までの友人関係が崩れる人は少なくない。投稿を寄せた三重県の40代女性は、自身の結婚式を機に友人と疎遠になった出来事を振り返る。相手は家も近く幼稚園から高校まで一緒で、卒業後も会って遊ぶ仲。友人が結婚・出産で地元を離れてからも付き合いのある長年の親友だった。女性の結婚式では、自ら望んで友人代表として手紙を読んでくれたという。「式中のお手紙には感動し、素敵な親友をもったなぁと思