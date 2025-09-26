JFLのいわてグルージャ盛岡は25日、公式サイトを通じて「いわてグルージャ盛岡を応援してくださる皆さまへ」と題した声明を発表した。1年でのJリーグ復帰を目指す岩手だが、残り8試合で首位と2位にそれぞれ勝ち点17差の10位となっている。今季からGMに就任した水野晃樹氏は「1月の新体制発表では素晴らしい選手たちが揃い期待感、ワクワク感で今シーズンが楽しみでしたが、誰もが納得のいかない順位です」と現状を受け止めた。