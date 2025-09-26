1年でのJリーグ復帰に暗雲…岩手の水野晃樹GMが声明「シーズンが終わるまで諦めません」
JFLのいわてグルージャ盛岡は25日、公式サイトを通じて「いわてグルージャ盛岡を応援してくださる皆さまへ」と題した声明を発表した。
1年でのJリーグ復帰を目指す岩手だが、残り8試合で首位と2位にそれぞれ勝ち点17差の10位となっている。今季からGMに就任した水野晃樹氏は「1月の新体制発表では素晴らしい選手たちが揃い期待感、ワクワク感で今シーズンが楽しみでしたが、誰もが納得のいかない順位です」と現状を受け止めた。
その上で「結果が出ていない以上何を言われても受け止めて参りますが、我々は可能性が低くなっても昇格を目指すことに一切のブレもありません。まだまだクラブとして未熟で足りない部分が多いとは思いますが、皆さんと『グルージャファミリー』として共に乗り越え成長していきたいと思っております」と伝え、「シーズンが終わるまで諦めません。選手、スタッフも誰1人諦めていません」と強調した。
続けて「ホームでもアウェイでも『グルージャファミリー』がたくさん来ていただき、勝利を願い共に戦ってくれていて本当に心強いです。引き続き更なる力強い声援を頂きながら、残りシーズンを共に戦って頂きたいと思います。よろしくお願い致します」と伝えている。
