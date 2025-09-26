「福建」から電磁式カタパルトで発艦する艦載戦闘機「Ｊ１５Ｔ」。（資料写真、北京＝新華社配信／李唐）【新華社北京9月25日】中国国防部の張暁剛（ちょう・ぎょうごう）報道官は25日の記者会見で、中国の新型空母「福建」が電磁式カタパルトを使った発着艦訓練に成功し、就役が近いとの分析があるとの質問を受け、「福建」の試験・訓練は順調に進んでいるとし、次のように述べた。「福建」は最近、戦闘機「殲−15T（J15T）」