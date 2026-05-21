福岡県内で、前の年と比べて結核の感染者が増えていることが分かり、県は、せきやたんが2週間以上続いた場合、早めに医療機関を受診するよう呼びかけています。福岡県によりますと、5月17日までの1週間に県内の医療機関から報告された結核の感染者は18人で、前の週と比べて3倍に増えました。去年12月29日からことし5月17日までの感染者は合わせて286人で、前の年の同じ時期と比べて24人増えています。結核は、風邪などの症状と似て