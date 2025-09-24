共働きをしていると、ネックになるのは家事の割合。分担にするとしても、夫婦平等にすることはなかなか難しいことでしょう。それならば、1つの家事を交代制にしてもいいのでは……なんて試行錯誤しているご家庭もあるかもしれません。『料理下手ってどのくらいで上達する？旦那が早番の日、晩ごはんを担当してくれているんだけど、料理が壊滅的に下手すぎて困っている。レシピを見ながらやっても焦がす・味が濃い・変な味になっ