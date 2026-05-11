アメリカのベッセント財務長官が11日来日し、羽田空港に到着しました。今後、高市首相らと会談する予定です。11日午後3時すぎ、ベッセント財務長官を乗せた飛行機が羽田空港に到着しました。関係者によると、今夜は片山財務大臣が主催する夕食会に出席する予定です。12日は高市首相、片山財務大臣、赤沢経産大臣らと会談する予定となっています。また、ベッセント氏のSNSによりますと、13日水曜日には韓国のソウルで中国の副首相と