Photo: ヤマダユウス型 2023年1月20日の記事を編集して再掲載しています。 コストとスペック、両面で満足いくモデルがあるかもです。僕は2018年生まれのIntelチップ搭載MacBook Proを使っていました。M1チップをスキップし、M2 Pro/Maxチップ搭載のMacBook Proに乗り換えるつもりで2023年の発表を待ち望んでいたのですが、ひとつ誤算が発生しまして…。M2の14インチ、結構お高くない？ スト