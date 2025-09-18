東京午前のドル円は１４７．１５円付近まで強含み。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）のハト派寄りの舵取りが想定内だったことから、ドルの買い戻しが優勢。ただ、本日から日銀金融政策決定会合が始まることもあって、ドル円の動意は限定的。 ドル円がしっかりと推移するなか、ユーロ円は１７３．８０円付近まで水準を切り上げた。８月の豪雇用統計で、雇用者数が前月比マイナスとなったことから豪ドル円は９７．５