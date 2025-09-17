ドル指数は小幅に反発、米ＦＯＭＣ発表を目前に控えて＝ロンドン為替 ドル指数は小幅に反発している。昨日のドル安が進行したが、米ＦＯＭＣ発表当日となり、やや下げ渋りの動きをみせている。東京午前の９６．５８６を安値に、ロンドン序盤にかけては９６．８４４まで上昇した。その後は前日比プラス圏で落ち着いた推移となっている。 ドルインデックス＝96.76(+0.13+0.13%)