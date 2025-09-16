ロンドン午前、ドル安・ユーロ高に円高は一服＝ロンドン為替 ロンドン午前は総じてドル安の動きが広がっている。特にユーロドルは1.18台乗せから高値を1.1818付近まで伸ばしており、７月初頭以来の高値水準になっている。ポンドドルも堅調で、本日の高値を1.3645付近に更新。ユーロは対ポンドでも堅調に推移している。米ＦＯＭＣでは利下げがコンセンサスとなるなかで、先週のＥＣＢ理事会では当面の利下げ