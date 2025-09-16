ロンドン午前、ドル安・ユーロ高に円高は一服＝ロンドン為替



ロンドン午前は総じてドル安の動きが広がっている。特にユーロドルは1.18台乗せから高値を1.1818付近まで伸ばしており、７月初頭以来の高値水準になっている。ポンドドルも堅調で、本日の高値を1.3645付近に更新。ユーロは対ポンドでも堅調に推移している。米ＦＯＭＣでは利下げがコンセンサスとなるなかで、先週のＥＣＢ理事会では当面の利下げ過程の終了が示されていた。また、ドル円は146.70付近まで下げたあと、147円付近へと下げ渋っている。クロス円も上昇に転じており、ユーロ円は173.65付近、ポンド円は200.65付近に本日の高値を更新している。東京市場での円高の動きは一服している。欧州株は全般に軟調に推移している。明日の米ＦＯＭＣ結果発表を控えて、調整売りに押されている。米１０年債利回りは４．０２－４．０４％台で推移しており、特段の方向性はみられていない。



USD/JPY 147.02 EUR/USD 1.1810 EUR/JPY 173.63

