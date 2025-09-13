『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）2時間スペシャルが9月12日に放送された。メンバーの佐久間大介がロケのオフショットを自身のInstagramに公開している。 （関連：【画像】ヘビを首に巻く佐久間大介＆宮舘涼太（全20枚）） 今回は、タイ バンコクの人気スポットでSnow Manが“超過酷ミッション“に挑戦。佐久間＆宮舘涼太チームは、今年8月にオープンしたばかりの『ジュラシック・ワールド