『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）2時間スペシャルが9月12日に放送された。メンバーの佐久間大介がロケのオフショットを自身のInstagramに公開している。

今回は、タイ バンコクの人気スポットでSnow Manが“超過酷ミッション“に挑戦。佐久間＆宮舘涼太チームは、今年8月にオープンしたばかりの『ジュラシック・ワールド・ザ・エクスペリエンス』へ。さらに、サファリ・ワールドで動物と触れ合ったり、チャオプラヤー川で船上ミッションにも挑戦している。

佐久間は「タイで舘様とロケしたよ～ (^^) 」「楽しかったです (^^) 」「動物いっぱい」と綴り、トラの赤ちゃんにミルクを与えている写真やフラミンゴの片足立ちを真似る姿、ライオンに餌をあげる様子、宮舘とのツーショットなど、数多くのオフショットをポストしている。

コメント欄には「舘様とデートしてるさっくんほんとにかわいすぎた」「動物好きな佐久間さんにピッタリの企画」「動物にも好かれるさっくん」といったファンからの声が寄せられている。

