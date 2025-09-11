東映ビデオは、11月28日に期間限定上映、2026年6月10日にBlu-ray&DVDが発売するVシネクスト『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』のゲストキャスト4名を9月11日に解禁した。謎の医者・狩藤綾巳役、新木宏典お金次第で訳アリ患者を受け入れる謎の医者・狩藤(かとう)綾巳役は、新木宏典がつとめる。ミュージカル『刀剣乱舞』や『ヒプノシスマイク ‐Division Rap Battle‐」Rule the Stageなど舞台中心に幅広く活躍する新木は