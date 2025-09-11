YouTubeチャンネル「助産師HISAKOの子育て学校」にて、「産後の抜け毛 ハゲそうです！」という動画が公開された。発言者は12人の子どもを育てるカリスマ助産師・HISAKOさん。今回は多くの産後ママが直面する“産後の抜け毛”について、自身の経験と専門知識を交えて語った。 動画冒頭、HISAKOさんは読者からの「産後の抜け毛がすさまじい」という質問に、「みんなね、もうハゲます。ほんまにハゲます。マジでハゲます」と率直に