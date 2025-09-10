一人暮らしの生活で「つらいと感じることがある」と答えた人が8割近くにのぼることが、アンケート調査でわかりました。人材派遣・紹介事業を行う株式会社ビズヒッツが2025年4月、全国の一人暮らし経験者500人を対象に実施したもので、回答者の年代は30代が39.6％で最多、続いて40代が22.8％、20代が17.6％でした。【写真】「一人暮らしがつらいと感じることはありますか？」に7割超が肯定一人暮らしでつらいと感じる場面の1位は「