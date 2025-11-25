東京ディズニーリゾート内の移動に便利な「ディズニーリゾートライン」では、2025年11月11日(火)から12月25日(木)までの“ディズニー・クリスマス2025”開催期間中、限定デザインのフリーきっぷやスーベニアメダルを販売します。ラッピングモノレールの運行や、クリスマス期間初のスタンプラリーの開催もあり、移動中もクリスマス気分を満喫できます！ ディズニーリゾートライン “ディズニー・クリスマス2025”  