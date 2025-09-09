スーパーフードは本当に健康効果が高いのか。ハーバード大学診療所で治療に携わった精神科医のジョージア・イード氏は「認知機能の改善や抗がん作用などが喧伝されているが、多くはマーケティングの産物で根拠がないものも少なくない」という――。※本稿は、ジョージア・イード著、大田直子訳『ハーバード式脳を最適化する食事法』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・再編集したものです。■マフィンに入れるとおいしいから一転スーパ