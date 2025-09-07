石破首相が辞任の意向を固めたことについて、国民民主党の玉木代表は、「退陣を表明した内閣は死に体になる」と述べました。玉木代表は自身のXで、「解散か辞任かで揺れた中、解散には踏み切れなかったのだろう」とした上で、「退陣を表明した内閣は死に体となり、他国も野党も相手にしないだろう。自民党には早く事態を収束させ、国政がこれ以上停滞することを回避してもらいたい」と指摘しました。一方、立憲民主党の野田代表は