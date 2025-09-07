自民党の総裁選挙の前倒しを巡る意思確認が8日に迫る中、石破首相が辞任する意向を固めました。最新情報を国会記者会館からフジテレビ政治部・木村裕太記者が中継でお伝えします。繰り返しの続投表明から一転、このあと7日午後6時から首相官邸で行われる記者会見で、石破首相は辞意を表明するとともに決断に至った理由などを説明する見通しです。石破首相は午後5時頃、官邸に姿を現した際には、記者団に対し笑顔を見せていました。