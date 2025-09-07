歌手でタレントの和田アキ子が9月6日放送のラジオ番組『ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回』（ニッポン放送系）で歌手で女優の浅田美代子への“ダメ出し”を行い、波紋を呼んでいる。和田は7日に『アッコにおまかせ!』（TBS系）の生放送を終えたのち、大阪へ移動し、現在開催中の大阪・関西万博で行われる明石家さんまらによる音楽と笑いのイベント『さんまPEACEFUL PARK 2025』へ出演する。「同イベントで浅田