画像は「ドラえもんチャンネル」のXアカウントページ（https://x.com/doraemonchannel）より 【ドラえもん誕生日】 9月3日 「ドラえもん」公式Xアカウントは、9月3日ドラえもんの誕生日を祝うイラストを投稿した。 ドラえもんは2112年9月3日生まれ。2025年の誕生日には「ドラえもん」連載55周年のトリビュート企画が進行しており、特設サイトでは高橋留美子氏や萩尾望都