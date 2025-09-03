9月3日は「ドラえもん」の誕生日。公式Xにお祝いのイラストをポスト
画像は「ドラえもんチャンネル」のXアカウントページ（https://x.com/doraemonchannel）より【ドラえもん誕生日】 9月3日
「ドラえもん」公式Xアカウントは、9月3日ドラえもんの誕生日を祝うイラストを投稿した。
ドラえもんは2112年9月3日生まれ。2025年の誕生日には「ドラえもん」連載55周年のトリビュート企画が進行しており、特設サイトでは高橋留美子氏や萩尾望都氏、青山剛昌氏ら有名マンガ家がドラえもんを描いたイラストとメッセージが掲載されている。
また、9月6日18時56分から「ドラえもん誕生日スペシャル」放送「天空城の秘宝！ ～Legend of the True Hero～」が予定されている。
□「ドラえもん」誕生日特設ページ
9月3日は、ドラえもんの誕生日🎂- 【ドラえもん公式】ドラえもんチャンネル (@doraemonChannel) September 2, 2025
みんなで楽しくお祝いしてね♪https://t.co/8vRiQwWBqP#ドラえもん生誕祭2025 pic.twitter.com/vHBU2uGkY5