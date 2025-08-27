Appleが銀行関係者に対して、「AI分野では小規模な取引に注力する戦略を継続する」という内容の説明を行っていることが、ニュースサイト・The Informationによって報じられました。これは、2025年第3四半期(4月〜6月)の決算発表でティム・クックCEOが表明した「AIへの投資を大幅に拡大する」という方針とは一致しないのではないかと指摘されています。Apple’s Aversion to Big Deals Could Thwart Its AI Push - The Informationh