2023年4月に打ち上げられたESA＝ヨーロッパ宇宙機関の木星系探査ミッション「Juice（Jupiter Icy Moons Explorer）」の探査機は、2031年7月の木星系到着に向けて、2025年8月31日に金星でスイングバイ（太陽を公転する惑星などの重力を利用して軌道を変更する方法）を行います。JAXA＝宇宙航空研究開発機構も参加するJuiceのミッションが2025年7月に一時的な危機に陥っていたことを、ESAは金星スイングバイの予告とともに報告してい