2023Ç¯4·î¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿ESA¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ±§Ãèµ¡´Ø¤ÎÌÚÀ±·ÏÃµºº¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖJuice¡ÊJupiter Icy Moons Explorer¡Ë¡×¤ÎÃµººµ¡¤Ï¡¢2031Ç¯7·î¤ÎÌÚÀ±·ÏÅþÃå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢2025Ç¯8·î31Æü¤Ë¶âÀ±¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¥Ð¥¤¡ÊÂÀÍÛ¤ò¸øÅ¾¤¹¤ëÏÇÀ±¤Ê¤É¤Î½ÅÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¤Æµ°Æ»¤òÊÑ¹¹¤¹¤ëÊýË¡¡Ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
JAXA¡á±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¤â»²²Ã¤¹¤ëJuice¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬2025Ç¯7·î¤Ë°ì»þÅª¤Ê´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢ESA¤Ï¶âÀ±¥¹¥¤¥ó¥°¥Ð¥¤¤ÎÍ½¹ð¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Juice¤È¤Ï
Juice¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½é¤ÎÌÚÀ±·ÏÃµºº¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¡ÖÌÚÀ±É¹±ÒÀ±Ãµºº·×²è¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÌ¾¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¼ç¤ÊÃµººÌÜÉ¸¤ÏÌÚÀ±¤Î±ÒÀ±Europa¡Ê¥¨¥¦¥í¥Ñ¡Ë¡¦Ganymede¡Ê¥¬¥Ë¥á¥Ç¡Ë¡¦Callisto¡Ê¥«¥ê¥¹¥È¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÌÚÀ±·Ï¤ËÅþÃå¤·¤¿JuiceÃµººµ¡¤ÏÌÚÀ±¤ò¼þ²ó¤·¤Ä¤Ä3¤Ä¤ÎÉ¹±ÒÀ±¤ò¥Õ¥é¥¤¥Ð¥¤´ÑÂ¬¤·¡¢2034Ç¯12·î°Ê¹ß¤ÏGanymede¤Î¼þ²óµ°Æ»¤ËÆþ¤Ã¤Æ´ÑÂ¬¤ò¹Ô¤¦·×²è¤Ç¤¹¡£¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏJAXA¡¢NASA¡á¥¢¥á¥ê¥«¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡¢ISA¡á¥¤¥¹¥é¥¨¥ë±§Ãè¶É¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãµººµ¡¤ËÅëºÜ¤¹¤ë´ÑÂ¬µ¡´ï¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡ÖAriane 5¡Ê¥¢¥ê¥¢¥ó5¡Ë¡×¥í¥±¥Ã¥È¤Ë¤ÏÌó6000kg¤ÎJuiceÃµººµ¡¤òÄ¾ÀÜÌÚÀ±¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤¹Ç½ÎÏ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ãµººµ¡¤ÏÃÏµå¡Ê·î¤ò´Þ¤à¡Ë¤È¶âÀ±¤Ç¹ç·×4²ó¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¥Ð¥¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ½ù¡¹¤Ëµ°Æ»¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯8·î¤Ë¤Ï1²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÃÏµå¤È·î¤Ç¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¥Ð¥¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´Ö¤â¤Ê¤¯¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¤Ç2²óÌÜ¡¢JuiceÃµººµ¡¤¬¶âÀ±¤ÇÍ£°ì¹Ô¤¦¥¹¥¤¥ó¥°¥Ð¥¤¤Ç¤¹¡£¶âÀ±¤ËºÇÀÜ¶á¤¹¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2025Ç¯8·î31Æü14»þ28Ê¬º¢¡£Ãµººµ¡¤ÏÌÚÀ±¼þÊÕ¤ÎÄã²¹¤«¤Ä°Å¤¤´Ä¶¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹âÍøÆÀ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÇ®¥·¡¼¥ë¥É¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éÈô¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÑÂ¬µ¡´ï¤ä¥«¥á¥é¤ÏºîÆ°¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ª¡¢Á´ÂÎ¤Ç3²óÌÜ¤È4²óÌÜ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¥Ð¥¤¤Ï¤É¤Á¤é¤âÃÏµå¥¹¥¤¥ó¥°¥Ð¥¤¤Ç¡¢2026Ç¯9·î¤È2029Ç¯1·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãµººµ¡¤È¤ÎÄÌ¿®¤¬°ì»þÅÓÀä¤¨¤ë
ESA¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ»þ´Ö2025Ç¯7·î16Æü11»þ50Ê¬¤Ë¥»¥Ö¥ì¥í¥¹¶É¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤Î¿¼±§Ãè¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬JuiceÃµººµ¡¤ÈÄÌ¿®¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Í½Äê»þ¹ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÄÌ¿®¤Ï³ÎÎ©¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
½é´ü¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏÃÏ¾å¶É¤ËÌäÂê¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤º¡¢ÂÐ±þ¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÀESOC¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ±§Ãè±¿ÍÑ¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¥Ë¥å¡¼¡¦¥Î¡¼¥Á¥ã¶É¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÌäÂê¤ÏJuiceÃµººµ¡¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¿®¤¬¤Ç¤¤º¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤âÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÏJuiceÃµººµ¡¤¬¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥â¡¼¥É¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿²ÄÇ½À¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÊ£¿ô¤Î¸Î¾ã¤¬À¸¤¸¤¿ºÝ¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢Ãµººµ¡¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²óÅ¾¤·Â³¤±¡¢1»þ´Ö¤Ë1²ó¤À¤±ÃÏµå¤Ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥â¡¼¥É»þ¤ËÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÃÇÂ³Åª¤Ê¿®¹æ¤â¸¡½Ð¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡¢Ãµººµ¡¤ÎÄÌ¿®¥µ¥Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÃíÌÜ¡£ÃæÍøÆÀ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ÎÊý¸þ¤¬¤º¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¡¢¿®¹æ¤ÎÁ÷¿®µ¡¤â¤·¤¯¤ÏÁýÉý´ï¤¬¸Î¾ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬µ¿¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬ÃÏµå¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÄÌ¿®¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Á÷¿®µ¡¤¬¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÃµººµ¡¤Ï¿®¹æ¤òÁ÷¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÁýÉý´ï¤¬¸Î¾ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¿®¹æ¤Ï¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÃÏµå¤Ç¤Ï¸¡½Ð¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉüµìÊýË¡¤ÎÁªÂò»è¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¼¡¤ËJuiceÃµººµ¡¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë14Æü¸å¤òÂÔ¤ÄÊýË¡¡£2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Ãµººµ¡¤¬Â¸ºß¤¹¤Ù¤Êý¸þ¤ËÌÜ±£¤·¾õÂÖ¤Ç¥³¥Þ¥ó¥É¤òÁ÷¿®¤·Â³¤±¡¢Í½È÷¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ëÄãÍøÆÀ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬¼õ¿®¤¹¤ë¤Î¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¶âÀ±¥¹¥¤¥ó¥°¥Ð¥¤¤¬6½µ´ÖÈ¾¤Û¤É¸å¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î»þ¡¢±¿ÍÑ¥Á¡¼¥à¤Ï2¤ÄÌÜ¤ÎÊýË¡¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢JuiceÃµººµ¡¤ÏÌó2²¯km¡ÊÃÏµå¤«¤éÂÀÍÛ¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿¶Ñµ÷Î¥¤ÎÌó1.3ÇÜ¡ËÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤òÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¿®¤Ë¤ÏÊÒÆ»¤À¤±¤Ç¤â11Ê¬¤«¤«¤ê¡¢¥³¥Þ¥ó¥É¤¬¼õ¿®¤µ¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë11Ê¬¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸÷¤ÎÂ®ÅÙ¤Ë¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¾õ¶·¤Î²¼¡¢ÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼êÆ°¤Çµ¯Æ°¤¹¤ëÉüµìºî¶È¤ÏÌëÄÌ¤·¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìó20»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·ÑÂ³¡£¤Ä¤¤¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼õ¿®¤·¤¿JuiceÃµººµ¡¤¬¿®¹æÁýÉý´ï¤òµ¯Æ°¤·¤ÆÄÌ¿®¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãµººµ¡¤Î¾õÂÖ¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶°ø¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥Ð¥°
ESA¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥Ð¥°¤Ç¤·¤¿¡£
JuiceÃµººµ¡¤Î¿®¹æÁýÉý´ï¤Ï¡¢¥¿¥¤¥Þ¡¼¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤¬¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥Þ¡¼¤Ï¾ï¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢16¤«·î¤´¤È¤Ë¼«Æ°Åª¤Ê¥ê¥»¥Ã¥ÈÁàºî¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¥¼¥í¤«¤éºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î½Ö´Ö¤Ë¥¿¥¤¥Þ¡¼¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¿®¹æÁýÉý´ï¤¬¥ª¥Õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ÍÍ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ºÆÈ¯¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÇÁ±¤Î²ò·èºö¤òÊ£¿ô¤ÎÁªÂò»è¤«¤é¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
