カーショーは16試合に先発して8勝2敗、防御率3.13ドジャースのクレイトン・カーショー投手は今季、左膝と左足親指の故障から復帰し、ここまで16試合に先発。8勝2敗、防御率3.13をマークしている。サイ・ヤング賞3度の最盛期に及ばなくとも、チームを支える37歳は、シーズン終了前にボーナス850万ドル（約12億5000万円）を早くも手にした。米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者が寄稿する、MLBの小ネタを短く紹介