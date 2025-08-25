¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬ÆÀ¤¿¡ÈËþ³Û¥Ü¡¼¥Ê¥¹12²¯±ß¡É¡¡ºÇÀ¹´ü¤ËµÚ¤Ð¤º¤â¡ÄÊÆ¼±¼Ô¤â´¶ÌÃ¡Ö¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¡×
¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï16»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ8¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.13
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Ïº£µ¨¡¢º¸É¨¤Èº¸Â¿Æ»Ø¤Î¸Î¾ã¤«¤éÉüµ¢¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç16»î¹ç¤ËÀèÈ¯¡£8¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.13¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ3ÅÙ¤ÎºÇÀ¹´ü¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë37ºÐ¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»Á°¤Ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹850Ëü¥É¥ë¡ÊÌó12²¯5000Ëü±ß¡Ë¤òÁá¤¯¤â¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÁ´¹ñ»æ¡ÖUSA¥È¥¥¥Ç¥¤¡×¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ëµ¼Ô¤¬´ó¹Æ¤¹¤ë¡¢MLB¤Î¾®¥Í¥¿¤òÃ»¤¯¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖAround the Basepaths¡×¤Ë¤Æ¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÏÌÚÍËÆü¤ÎÅÐÈÄ¤ÇÀÅ¤«¤Ë¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¡Ê¤Î¾ò·ï¡Ë¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃ£À®¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥óÁí³Û1600Ëü¥É¥ë¡ÊÌó23²¯5000Ëü±ß¡Ë¤ÎÊó½·¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£´ðËÜµë750Ëü¥É¥ë¡ÊÌó11²¯190Ëü±ß¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹850Ëü¥É¥ë¡ÊÌó12²¯5000Ëü±ß¡Ë¤òÆÀ¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ïºòµ¨¸Î¾ã¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥ï¡¼¥¹¥È¤Î7ÀèÈ¯¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°è¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¸ùÏ«¼Ô¤È¤¢¤Ã¤ÆºÆ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£5·î17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¤Ëº£µ¨½éÀèÈ¯¡£7·î2Æü¡ÊÆ±3Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç»Ë¾å20¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÄÌ»»3000Ã¥»°¿¶¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¥Á¡¼¥à¹çÎ®¸å¤Ï¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ê¡¢8·î21Æü¡ÊÆ±22Æü¡Ë¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Çº£µ¨8¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Çº£µ¨16ÀèÈ¯¤òÃ£À®¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î·ÀÌó¤Ë¤ÏÀèÈ¯ÅÐÈÄ¿ô¤È¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥í¡¼¥¹¥¿¡¼ÅÐÏ¿Æü¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿½ÐÍè¹â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢13ÀèÈ¯¡¢14ÀèÈ¯¡¢15ÀèÈ¯¡¢16ÀèÈ¯¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È³Æ100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯4000Ëü±ß¡Ë¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥í¡¼¥¹¥¿¡¼ÅÐÏ¿30Æü¤Ç250Ëü¥É¥ë¡Ê3²¯6800Ëü±ß¡Ë¡¢60Æü¤Ç100Ëü¥É¥ë¡¢90Æü¤Ç100Ëü¥É¥ë¤¬²Ã¤ï¤ë¡£¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ç¤È¤â¤ËÃ£À®¤·¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤òËþ³Û³ÍÆÀ¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ëµ¼Ô¤Ï¡Öº£µ¨8¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.13¤È¤¤¤¦ÅêµåÆâÍÆ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡×¤Èº¸ÏÓ¤Îº£µ¨¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£ßõÎõ¤ÊÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æ®»Ö¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¸ÝÉñ¤¹¤ë¡È¥¨¡¼¥¹¡É¤ÎÂ¸ºß¤Ï¿§¤¢¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë