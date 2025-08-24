日曜日の夜が近づくと、憂鬱な気分になるのはなぜなのか。心療内科医の森下克也さんは「日曜日を土曜日と同じように過ごしてはいけない。月曜の朝のしんどさを防ぐには交感神経を刺激しておくことが必要で、おすすめの過ごし方がある」という――。（第3回）※本稿は、森下克也『「月曜の朝がつらい」がなくなる本』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／paylessimages※写真はイメージです - 写真＝iStock.