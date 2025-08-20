Jリーグは８月20日、J１第30節のFC町田ゼルビア対ガンバ大阪を町田GIONスタジアムで開催。３−１で町田が勝利を収めた。序盤から主導権を握った町田が17分に先制。左CKに昌子源がヘディングでしっかりと合わせてネットを揺らした。ホームチームはその後もボールを保持。最終ラインからのロングボールやサイドからなど、多彩な攻撃でチャンスを創出していく。逆にG大阪も一瞬の隙を突き、31分にセットプレーから半田陸が決定