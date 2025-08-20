町田が止まらない！ 昌子、林、西村弾でG大阪を３−１撃破、破竹の８連勝！
Jリーグは８月20日、J１第30節のFC町田ゼルビア対ガンバ大阪を町田GIONスタジアムで開催。３−１で町田が勝利を収めた。
序盤から主導権を握った町田が17分に先制。左CKに昌子源がヘディングでしっかりと合わせてネットを揺らした。
ホームチームはその後もボールを保持。最終ラインからのロングボールやサイドからなど、多彩な攻撃でチャンスを創出していく。逆にG大阪も一瞬の隙を突き、31分にセットプレーから半田陸が決定機を迎えるも、シュートはGK谷晃生の好セーブに阻まれた。
後半は攻守が目まぐるしく入れ替わる展開に。両者ともに好機を作るも、フィニッシュの精度を欠いて、なかなかスコアボードは動かない。
それでも61分、G大阪が同点に追いつく。ショートカウンターを発動し、左サイドのウェルトンが仕掛けて折り返すと、そのこぼれ球を拾い、再びゴール前に横パスを送る。これに反応したデニス・ヒュメットが、右足のシュートを突き刺した。
しかし、町田が勝ち越し。78分、オ・セフンのヘディングシュートを相手GKはキャッチしきれず。そのこぼれたボールにいち早く反応した林幸多郎が、ゴールに押し込んだ。
さらに88分にはPKを獲得。これをキッカーの西村拓真が冷静に決めて２点差に。試合はこのまま終了し、勝利した町田が連勝を「８」に伸ばした。G大阪は３連敗となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
