レアル・ソシエダでプレイする日本代表FW久保建英はラ・リーガ第1節でゴラッソを叩き込み、話題を呼んでいる。開幕戦でバレンシアと対戦したソシエダ。バレンシアに先制点を許してしまったが、その3分後、試合を振り出しに戻すゴールを決めたのが久保だ。60分、ブライス・メンデスのパスをPAエリア付近で受けた久保は細かいタッチから左足一閃。PA外からの強烈なシュートはゴール右隅に突き刺さった。ソシエダにとって今季第一号と