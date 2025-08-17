「ある日、突然家族が特定思想にハマった」という事例は時折見かけるが、今回の参議院議員選挙も例外ではなく、その身に降りかかった人は少なくない。49歳男性フリーライターが身元を明かしながら、自身の体験を告白した。◆妻が夜中に突然叫ぶ「クルド人が来る！」私はミュージシャンやフリーライター、不動産業務などで生計を立てている49歳男性である。妻と中学生の娘と平穏な日々を送っていたが、コロナ禍の3年間をきっかけ